Pas-de-Calais : 15 000 personnes veulent former une chaîne humaine pour la paix

Du 19 au 22 avril, l'association Centenaire pour la paix organise un grand rassemblement international pour la paix à Arras, Lille et dans(Vimy, Neuville Saint-Vaast, Ablain-Saint Nazaire, Souchez).que l'organisation espère pouvoir réaliser ce dimanche. Trois lieux de rassemblement sont proposés à partir de dimanche, les participants peuvent s'inscrire en ligne. Le but : promouvoir la paix dans le monde avec ce challenge international.Ce vendredi, à l'université catholique des conférence étaient organisées. Samedi, les différents villages de l'Artois organisent deautour de la paix (exposition, théâtre de rue, musique...). Et dimanche, le point d'orgue devrait être cette chaîne humaine.