Le Pas-de-Calais placé en vigilance orange pluie-inondation, l'équivalent d’un mois de pluie attendu localement

Risques d'inondation

Vigilance Orange pour risques pluies et inondations :

Le #SDIS62 vous informe que le @pasdecalais62 est placé en #VigilanceOrange par Météo France pour risques pluies et inondations à partir de 10h. @Prefet62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/pJ6HViHXpp — SDIS 62 (@ActuSDIS62) October 28, 2020

Le Nord et la Somme en vigilance jaune

Depuis la nuit dernière, un régime d’averses orageuses, circulant depuis la Manche, s’est mis en place sur le nord-ouest des Hauts-de-France. Des pluies soutenues sont prévues tout au long de la journée de mercredi, associées à de fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h sur le littoral.Le passage de cet épisode devrait être brutal, puisque 40 à 50 mm de précipitations sont attendues sur la moitié ouest du département et jusqu’à 70 mm entre le Boulonnais, le Calaisis, le Montreuillois et l’Audomarois.Météo France précise qu’en lien avec la première partie d’automne bien pluvieuse, les sols très humides pourraient favoriser les ruissellements et les inondations. Localement, l’équivalent d’un mois de pluie sera enregistré en quelques heures.La Préfecture rappelle les règles à suivre : s'éloigner des cours d'eau susceptibles de déborder, ne pas s'engager sur une route imergée même partiellement, éviter de se déplacer, se tenir informé et ne pas descendre dans les sous-sols.Les départements du Nord et de la Somme, placés en vigilance jaune pluie-inondation, devrait être un peu plus épargnés, même si on attend possiblement entre 40 et 50 mm de pluie en flandre maritime. L’activité devrait faiblir en fin de journée pour se décaler vers la Somme et le sud des Hauts-de-France.