Météo France place le Pas-de-Calais en vigilance orange vagues-submersion dimanche

Une dépression atlantique, circulant sur le sud des îles britanniques, est à l'origine de vent fort de secteur Sud-ouest sur la Manche. Ce vent de secteur Sud-Ouest se renforcera dans la nuit de samedi à dimanche sur toute la Manche, et devrait générer de fortes vagues atteignant l'est de la Manche dimanche matin.



Selon Météo France, cette dépression va provoquer une surélévation importante du niveau de la mer se rajoutant à des niveaux marins déjà élevés dans un contexte de grandes marées, avec un coefficient 113 dimanche matin.



La conjugaison de ces niveaux marins élevés et de ces fortes vagues risque d'engendrer, au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral du Pas-de-Calais. Les littoraux de la Somme, de la Seine-Maritime, de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de Loire-Atlantique et de Vendée seront en vigilance jaune.