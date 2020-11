Pas-de-Calais : Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants, aucune victime n'est à déplorer

Une autre embarcation en difficulté au nord de Calais

Plusieurs embarcations de migrants ont été sauvées, ce jeudi 5 novembre, par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez. Aucune victime n'est à déplorer.C'est un pétrolier qui a signalé une embarcation en difficulté suite à une panne de moteur au large de Sangatte. Le CROSS a engagé "le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc affrété par la Marine nationale pour leur porter assistance", détaille la préfecture maritime de la Manche dans un communiqué.Les 9 migrants ont été récupérés à bord de l'Abeille Languedoc puis déposés au port de Calais où ils ont été pris en charge la police aux frontières (PAF) 62 en début d'après-midi, à 13h.Le CROSS a également été prévenu qu'une embarcation se trouvait en difficulté suite à une panne moteur au nord de Calais. Il a engagé "le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) Garonne pour leur porter assistance", poursuit la préfecture maritime de la Manche. La Garonne a récupéré 8 naufragés et les a amené à Calais en fin d'après-midi, un peu avant 17 heures, où ils ont aussi été pris en charge par la police aux frontières.Une issue plutôt heureuse. En effet, il y a un peu plus d'une semaine, le mardi 27 octobre dernier, 4 migrants, dont deux enfants, ont perdu la vie dans un naufrage dans la Manche Le détroit du Pas-de-Calais est une des zones maritimes les plus fréquentées au monde. Les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et dangereuse pour la vie humaine.