Pas-de-Calais : le Verton FC, petit poucet de la coupe de France de football

Renforcer la tactique et le rythme

C’est une équipe amateur comme tant d’autres, mais ils connaissent une semaine d’exception dans leur vie. Samedi, les joueurs du Verton Football Club vont jouer le septième tour de la Coupe de France , une performance pour«Ça a été, mais aussi pour les habitants du village qui viennent aux matchs depuis le début avec nous, s’enthousiasme Stéphane Buisine, président du club..»Samedi les joueurs de cetteaffronteront, soit quatre divisions au-dessus d’eux. Pour ce match exceptionnel, le staff a intensifié la préparation, avec des entrainements supplémentaires.«Là on a rajouté une séance cette semaine, essentiellement basée sur. On essaie aussi de mettre un peu plus de rythme dans les jambes des gars pour ce grand rendez-vous», précise Alexandre Senée, entraineur et lui-même joueur., il y six ans avec l’équipe de Berck qui affrontait les professionnels de Laval, club de ligue 2. «On en garde des supers souvenirs et on en parle souvent avec d’anciens mecs qui sont au club», se souvient, gardien et gérant d’une entreprise.Pour, infirmier hors du stade, «le vivre une deuxième fois c’est magnifique et inespéré., pour la plupart, de jouer ce septième tour. Car même si ce n’est pas une équipe de ligue 2, ça reste une belle affiche».Samedi soir, les poucets de Verton espèrent donc un exploit face au Portel, afin d’affronter un club professionnel au tour suivant.Le reportage de Jean-Marc Devred et Flavien Beloutti :