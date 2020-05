13 migrants à bord d'une embarcation secourus au large du cap Gris-Nez

[#Opération] Sauvetage de 13 migrants au large du Cap Gris-Nez par le patrouilleur garde-côtes Jacques Oudart Fourmentin de la @douane_france

C'est le sémaphore de Boulogne-sur-mer qui a alerté ce dimanche, vers 4 heures du matin, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez. Une embarcation se trouvait en difficulté dans le secteur de la Pointe aux Oies, à l'ouest du cap Gris-Nez, avec à son bord 13 migrants (10 hommes et 3 femmes).Le patrouilleur garde-côtes (PGC) Jacques Oudart Fourmentin de la douane française a été dépêché immédiatement pour leur prêter assistance. Les 13 passagers ont été secourus et pris en charge par le patrouilleur vers 5h30.Ils ont été débarqués vers 7h30 au port de Boulogne-sur-mer, où ils ont été pris en charge par les pompiers du SDIS 62 et la police aux frontières.Samedi, 17 migrants (dont cinq enfants et un bébé) avaient déjà dû être secourus par la gendarmerie maritime alors qu'ils se trouvaient au large de Calais.