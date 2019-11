15 communes du Pas-de-Calais labellisées “Terre de jeux 2024” pour les JO : à quoi ça sert ?

Après les 500 premières communes et intercommunalités hier, c'est au tour de 24 départements de recevoir aujourd'hui le label #TerredeJeux2024 ! On ne sera jamais assez nombreux à partager l'énergie des Jeux de #Paris2024



Retrouvez la liste complète ici : https://t.co/w6JZCyN6RW pic.twitter.com/vQCk5UCsIt — Paris 2024 (@Paris2024) 21 novembre 2019

Calais, "Terre de Jeux" mais aussi centre de préparation des JO ?

La liste complète des communes et communautés de communes labellisées dans le Pas-de-Calais Billy-Berclau

Neufchâtel-Hardelot

Aix Noulette

Boulogne-sur-mer

Communauté d'agglomération du Boulonnais

Outreau

Sangatte

Communauté d'agglomération de Lens Liévin

Harnes

Saint-Omer

Arques

À l’occasion du congrès des maires qui s’est tenu à Paris le 20 novembre dernier,Ilvise à permettre à ces communes de contribuer au sein de trois piliers des Jeux Olympiques :Cette initiative leur offre notamment la possibilité de, ces communes font partie de celles labellisées dans le Pas-de-Calais. À Calais, la demande a été déposée au printemps dernier : "On a souhaité prendre le train en marche afin de saisir toutes les opportunités pour utiliser les outils de Paris 2024", confie Guillaume Duchateau, directeur jeunesse et sport à la ville de Calais."Nous allons profiter de cette période pour permettre aux centres sportifs et aux associations d'organiser des évènements. Cette labellisation va nous permettre de dynamiser notre territoire", ajoute Guillaume Duchateau.Mais ce n'est pas tout, la ville de Calais a également déposé une candidature pour devenir. Si elle est acceptée celle-ci devrait permettre à la ville d'accueillir des délégations dans cinq disciplines : hockey-sur-gazon, BMX, skate, gymnastique rythmique et handibasket.Mais il faut attendre 2020 pour connaître le résultat.Jonathan Truant, adjoint aux sports de la ville, a de son côté réagi sur son compte Facebook. Il évoque la "fierté"de promouvoir le sport dans la dynamique de cette compétition.Grâce à ce label, les communes vont également pouvoirPour cela, des concours seront organisés par les villes pour faire gagner un certain nombre de places.