À Violaines dans le Pas-de-Calais, disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans

Phiby, une jeune fille de 14 ans habitant à Violaines a disparu depuis vendredi 21 mai vers 18 heures. Elle n'est pas rentrée chez elle depuis cette date.

De type caucasien, elle paraît avoir 16 ans. Elle mesure 1m64 et a les cheveux châtain clair, longs et raides. Son visage est ovale et ses yeux sont bleus. "Au moment de sa disparition, Phiby était vêtue un tee-shirt blanc supportant le signe astral du gémeau et la constellation", précise la police. Par-dessus, elle supportait un gilet mi-long, gris et chiné. En bas, elle portait un jean bleu clair et des baskets blanches.

Phiby a de longs cheveux châtain clair. • © Police de Bruay

Les policiers perdent sa trace à La Bassée

D'après les premiers renseignements obtenus par les policiers, la jeune fille se serait dirigée vers la ville de La Bassée. Mais sa trace a ensuite été perdue là-bas.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations pour faire avancer l'enquête peuvent contacter le commissariat de Béthune au 02.21.54.77.20 ou au 03.21.54.77.77 (demander le service de quart).