L'A1 coupée dans le sens Paris-Lille près de Bapaume après un accident de poids lourd

L'autoroute A1 est coupée dans le sens Paris-Lille ce lundi matin à hauteur du Transloy, au sud de Bapaume (Pas-de-Calais), à la suite d'un accident de poids-lourd. Le conducteur a été légèrement blessé.



L'accident s'est produit vers 9h40 à la frontière entre le Pas-de-Calais et la Somme Le poids lourd a traversé le terre plein central et s'est écrasé dans les voies opposées, dans le sens Paris-Lille. Une voiture a été percutée et les secours sont sur place et la circulation est coupée dans ce sens et un bouchon de 4 kilomètres s'est déjà formé.



En revanche, dans le sens Lille-Paris, la circulation se fait sur la voie de droite seulement, mais et un bouchon de 3 kilomètres s'est formé.



La cellule de vigilance routière du Nord Pas-de-Calais conseille, pour rejoindre Lille, de prendre l'A2 en direction de Cambrai, puis l'A23 et l'A27/A25 pour rejoindre Calais.