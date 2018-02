Aire-sur-la-Lys : la tombe du petit Yanis dégradée un an après sa mort pour un “pipi au lit”

Des familles qui se déchirent

Un an après le drame, la tombe du petit Yanis dans le cimetière Saint-Martin d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) a été dégradée." avec du ruban adhésif noir, explique Jean-Claude Dissaux, le maire (DVG) d'Aire-sur-la-Lys, qui "", un an après "ce drame qui avait ému la France entière"Le 6 février 2017, le corps de Yanis, 5 ans, était découvert vers 2h30 par les pompiers près d'un canal d'Aire-sur-la-Lys. Pour le, son beau-père l'avait envoyé, dans le froid, alors qu'il ne portait qu'unL'autopsie avait également révélé un"consécutif à plusieurs impacts qui seraient des coups de lampe-torche" infligés par le père, estimait alors le procureur de Boulogne-sur-Mer Pascal Marconville.Depuis, "les familles se déchirent" sur la question du nom, Sur sa tombe, Yanis porte les noms Inglard et Courbot : Inglard du nom de sa mère Émilie, remise en liberté en décembre ; et Courbot, du nom de Xavier Courbot,C'est le nom de Courbot qui a été barré par un scotch noir, au cimetière d'Aire-sur-la-Lys. "Des examens ont été faits" dimanche matin par les gendarmes, qui ont ouvert une enquête.