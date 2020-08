Aire-sur-la-Lys : la basse-ville en partie inondée après une pluie courte mais intense

En seulement trente minutes, la ville d'Aire-sur-la-Lys a vu tomber 40 milimètres d'eau. Du jamais vu pour certains habitants mais le maire, Jean-Claude Dissaux, s'est montré plus philosophe."C'étaient des grandes flaques. La circulation continuait. Dans les rues les plus touchées, il y avait dix centimètres d'eau", estime-t-il.La densité de la pluie a été telle que "les ouvrages d'absorption n'étaient plus suffisants", reconnaît le maire.Ce phénomène aurait été agravé par le relief de la ville. "C'est surtout la basse-ville qui a été touchée. Elle porte bien son nom car elle est située dans une cuvette, ce qui fait que la retenue d'eau y était plus importante."En tout, les secours du Pas-de-Calais ont réalisé 10 interventions dans la commune.