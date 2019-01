A Aire-sur-la-Lys, la bibliothèque pour tous donne gratuitement des milliers de livres, avis aux amateurs !

Une Bibliothèque de bénévoles depuis plus de 50 ans

Une bibliothèque pour tous, qu'est ce que c'est ? Pour pallier au manque de bibliothèque dans les petites communes, des "Bibliothèques Pour Tous" se sont développées sous une forme associative à partir de 1934. Ces bibliothèques se sont progressivement regroupées en Associations Départementales. Les objectifs de ce réseau sont de rendre la lecture de proximité accessible à tous et de favoriser l'échange intergénérationnel.

Il comprend plus de 700 bibliothèques et près de 8000 bénévoles.



Hébergée dans un garage depuis l'incendie de son immeuble, la Bibliothèque pour tous , d'Aire-sur-la-Lys, est obligée de séparer de tous ses livres.Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2018, les pompiers ont pu éteindre le feu qui ravagé leur immeuble. Mais la plupart des 8 000 ouvrages, qui ont échappés aux flammes, ont pris l'eau.Après avoir fait le tri, laux curieux durant 3 jours.L’association proposait depuis plusieurs années un prêt de livres à très petit prix. Installés au rez de chaussée, du bâtiment incendié,La structure installée rue de la vignette à Aire-sur-la-Lys, depuis 1980, cesse son activité. La responsable Annie Coubronne et les bibliothécaires bénévoles ont décidé d'offrir leur stock."Nous sommes déçues", explique Annie Coubronne. "Nous avions des lecteurs très fidèles. L'ambiance était très familiale. Nous avions les parents puis les enfants et les petits enfants des adhérents qui venaient et nous connaissions les goûts de chacun"Les adhérents sont déjà repartis avec quelques ouvrages mais il reste encore des milliers de volumes à feuilleter. Des centaines de romans policiers, des bandes dessinées, de vieux livres d'histoire pourront faire votre bonheur gratuitement à partir de mardi.Les livres seront disponibles à lasur la grand-place d’mardi 15 janvier de 14h à 17h.mercredi 16 janvier et jeudi 17 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h.