Aire-sur-la-Lys : la préfecture interdit une fête électro-techno ce dimanche

La crainte d'un trop grand nombre de participants

La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé l'interdiction d'une fête électro-techno qui devait se tenir à Aire-sur-la-Lys ce dimanche 30 août de 13 h 30 à 23 heures.Les organisateurs avaient déclaré l'événement en préfecture, et devaient "rassembler près de 400 participants et une quinzaine de DJ renommés". Déçus, ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux, et évoquent des "pertes d'argent considérables".Cependant les autorités en ont décidé autrement. La préfecture estime que si les organisateurs ont prévu de mettre en œuvre le port du masque et les gestes barrières, l'événement a été largement relayé sur les réseaux sociaux et cela pourrait amener un trop grand nombre de personnes à venir sur place.Il serait alors impossible pour les organisateurs "de s’assurer du respect des gestes barrières tout au long de la soirée et du début de nuit.""La diffusion du son au-delà du périmètre prédéfini par l’organisateur est susceptible d’engendrer la formation de rassemblements spontanés sur les terrains jouxtant celui de cette fête « électro-techno » et pour lesquels il sera impossible de s’assurer du respect des gestes barrières et de distanciation", argumente la préfecture dans un communiqué.