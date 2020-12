VIDÉO. Pas-de-Calais : la maison du Père Noël se trouve-t-elle à Aire-sur-la-Lys ?

Les décorations brillent de mille feux rue de Constantinople à Aire-sur-la-Lys. • © FTV

Partage avec les habitants

Difficile de passer à côté de ces illuminations, rue de Constantinople à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais). Depuis la fin du mois de novembre, le pavillon s’illumine de milles feux chaque soir à l’approche des fêtes de Noël.Ici vit la famille Liénard depuis presque deux ans maintenant. Il y a Alexandre le papa, Sonia la maman, et leurs trois enfants. Électricien de profession, le père de famille ne lésine pas sur les décorations pour les fêtes de Noël. Une véritable passion. "J’ai démarré avec une guirlande ou deux, et au fur et à mesure, j’achète d’autres guirlande, j’achète des lots… raconte-t-il. C’est même devenu plus qu’une passion…"Dans son jardin, il y a plus de 4000 LEDS qui scintillent chaque soir de 17 heures 30 à 20 heures en semaine, jusqu’à 21 heures le weekend. Coût total des projecteurs, figurines animées et objets festifs : plus de 3000 euros. Et la nouveauté est de taille cette année : un sapin lumineux de près de 6 mètres de haut construit autour d’un poteau.Sa passion, Alexandre Liénard la partage chaque soir avec les habitants de la commune et les badauds intrigués par toutes ces illuminations. Les portes de son jardin enchanté sont ouvertes aux petits, mais aussi aux plus grands qui profitent du spectacle lumineux."C’est magique, on en prend plein aux yeux" explique une mère de famille subjuguée par la magie des illuminations. "Surtout par cette période de crise sanitaire très compliquée, renchérit un habitant d’Aire-sur-la-Lys venu admirer les décorations. Ça met du baume au coeur à tout le monde."Ces décorations seront visibles jusque début janvier, avant d’être minutieusement remballées pour être de nouveau installées l’année prochaine... complétées par des nouveautés.