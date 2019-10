Alerte Météo France : grand coup de vent sur la façade Manche et mer du Nord

Toutes pratiques de loisirs nautiques déconseillées

[#météo] Conditions météorologiques difficiles du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2019 sur toute la façade #maritime de la Manche et de la mer du Nord. Appel à la prudence et à la vigilance. Tous les détails ➡️ https://t.co/uoeP6Ro05h pic.twitter.com/EzeOYVZcrW — PREMAR Manche (@premarmanche) October 10, 2019

Vigilance sur les plages du littoral des Hauts-de-France

Météo France vient d'émettre plusieurs avis de grand frais à coup de vent sur toute la façade Manche et mer du Nord. La perturbation se fera sentir jusqu’à vendredi 18h.Caractérisées par la conjonction d’une mer agitée et de vents forts. Il est conseillé de différer tout départ en mer.Compte-tenu de ces conditions météorologiques perturbées, le préfet maritime déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants, notamment sur les plages et l'estran. La doucuer des température faisant craindre une affluence sur notre littoral des Hauts-de-France. Pour alerter le CROSS si vous êtes victime ou témoin, composez le n° 196 par téléphone, ou canal 16 sur la VHF.