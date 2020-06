Ambleteuse : une famille trouve un message lié au Covid-19 dans une bouteille lancée à la mer et remonte sa trace

Quelle sont les chances de tomber sur un message enfermé dans une bouteille scellée, au hasard d'une promenade sur la plage ? Très basses. Pourtant, c'est la découverte qu'a faite la famille Dhieux, mercredi 10 juin, à hauteur d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) a mi-chemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer.

Bouteille de bière encapsulée

"On se promenait tout simplement avec mon mari et les enfants", explique Emilie Dhieux, lorsque "entre la Pointe aux Oies et le Fort d'Ambleteuse, on a aperçu une bouteille de bière encapsulée."

"Ça m'a un peu interpellée", explique la mère de famille, qui a "continué à faire quelques pas, et puis je me suis dit que c'était quand même bizarre et j'ai fait demi-tour."

Les promeneurs ramassent alors la bouteille, dans laquelle "il y avait pas mal de papier froissé, quelque chose de bien plié". On y discerne quelque chose d'écrit, mais impossible à déchiffrer. Il n'en fallait pas plus pour intriguer Charlie, 5 ans. "Mon fils croyait que c'était une carte aux trésors envoyée par des pirates."

Une référence au Covid-19

"On termine notre balade et de retour à la maison, mon mari casse la bouteille, parce qu'on n'arrivait pas à l'ouvrir. On était étonnés de découvrir un message à l'intérieur !"

Ce dernier est signé "Ve", une adolescente de 16 ans qui indique être originaire de Londres. "Dites-moi où cette bouteille arrive :)", écrit-elle à côté de son numéro de téléphone. Et de conclure son message par "Voici un sourire pendant cette période difficile (Covid-19)". La lettre est datée du 22 mai 2019, mais il s'avèrera finalement que l'année 2019 a été inscrite par erreur.

"On a essayé de l'appeler", explique Emilie Dhien, "mais on n'a pas réussi, peut-être que notre forfait ne nous le permettait pas." Reste une autre solution, un autre type de bouteille à la mer : elle publie la photo sur Facebook avec un court texte expliquant l'histoire, appelant à la partager : "Nous aimerions que cette personne voit que nous avons bien réceptionné sa bouteille lancé à la mer."

Ça ne prendra pas très longtemps, sa publication est rapidement vue par une Anglaise, qui, elle, parvient à contacter la jeune fille pour lui dire que sa lettre avait été trouvée en France. "Une heure et demi après, elle me contactait pour me dire que c'était elle qui avait envoyé le message".

"J'en revenais pas ! C'est vraiment le pouvoir des réseaux sociaux !" s'étonne encore Emilie Dhieux. Le petit Charlie, lui, a "été très déçu quand il a vu que ce n'était pas une carte aux trésors. Maintenant il s'en fiche un peu, pourtant j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas quelque chose de courant !" En tout cas, "il trouve ça très écologique pour envoyer du courrier !"