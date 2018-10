Angres : 32 migrants, dont 6 mineurs, évacués d'un campement au bord de l'A26

Les forces de l'ordre ont procédé à la "mise à l'abri" de 32 migrants à Angres selon les mots employés par la préfecture du Nord dans un communiqué.



"Une opération de mise à l'abri s'est déroulée ce mardi 30 octobre, en début de matinée" peut-on lire, "sur un campement de migrants installés à l'intérieur même de l'emprise autoroutière de l’A26, sur le territoire de la commune de Angres", près de Lens



Une trentaine de policiers et de gendarmes

Une trentaine de migrants d'origine soudanaise se trouvaient sur l'aire d'autoroute ce matin encore, lorsque l'opération de démantèlement a démarré vers 8h30. Elle s'est déroulée dans le calme et s'est achevée une heure plus tard. Une trentaine de policiers et de gendarmes étaient sur place, surtout pour sécuriser l'autoroute.



Selon la préfecture, 32 migrants dont 6 mineurs "ont été conduits, selon leur âge et leur situation, dans des centres d'accueil du département".



La commune d'Angres héberge traditionnellement des migrants d'origine vietnamienne.