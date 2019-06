Arnold Pol, 30 ans de saxo, huit ans de duo et 100 musiciens sur scène

Arnold Pol raconte son parcours

Le saxophoniste Arnold Pol joue Jubel

Les cent sur scène

Arnold Pol and friends

Captation et Montage : VP motion

Arnold Pol sur scène

video: Loic Ridou/Mickael Johansson

Quand il y a 15 ans, Arnold Pol décice de mélanger musique électronique et saxophone, il travaille avec le percussionniste Freddy Rossato. A eux deux, ils crééent de l'électro "grâce à un système de boucle" et leurs instruments sont alors reliés à des loop stations. Les deux musiciens de New DJ joueront ensemble pendant huit ans.En 2013, Arnold Pol rejoint le Nordiste Cédric Steinmyller de Klingande et depuis, ils parcourent tous deux la planète, avec, entre autres, le tube Jubel . Plus d’un million de spectateurs ont déjà profité de ses riffs de saxophone dans les plus grands festivals électro comme Tomorrow Land en Belgique et Tomorrow World aux Etats-Unis, mais aussi le Summer Festival de Marseille ou Dance Valley aux Pays-Bas.Un nouveau projet en tête et voilà le saxophoniste qui en invite 100 autres sur scène. Le musicien a créé un projet un peu fou "Arnold Pol and friends". Un projet "à la croisée de tous les chemins que je vis depuis plus de 30 ans, depuis que je suis musicien". Soit de l’électro-funk-rock, "mais version un peu up date 2019" avec une seule idée, celle de mettre en place des "concerts participatifs" où 100 saxophonistes sont invités à jouer ensemble sur scène.Arnold Pol est donc un saxphoniste habitué aux plus grands festivals, un musicien qui voyage autour de la planète vers les plus grandes scènes. Un artiste d’ailleurs, mais aussi un artiste d’ici qui aime sa région : "Je suis à trois kilomètres du Métaphone, qui reste un site magique et exceptionnel." Le Métaphone , c’est un lieu dédié à la musique contemporaine et électronique. Une salle de concert avec des résidences d’artistes où les musiciens peuvent créer en toute quiétude : "La plupart des musiciens issus du bassin minier viennent de ces endroits. Car ce sont les mines qui ont amené les musiciens à créer les harmonies, à créer la musique et les personnes que nous sommes et musiciens existants dans le bassin minier".