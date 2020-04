Arques : l'Etat accorde un prêt de 31 millions d'euros à Arc International en difficulté

Arc International, une magnifique entreprise de verrerie dans le Pas-de-Calais, 4600 emplois, a des difficultés de trésorerie : l’État l'aidera en lui apportant 31 millions de prêt direct. Nous ferons tout pour garder notre tissu industriel. #LaMatinaleLCI cc @xavierbertrand pic.twitter.com/nTGXeZaGqg — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 29, 2020

"C'est une aide directe, un prêt direct de l'Etat qui est pris dans le Fonds de développement économique et social", abondé à hauteur de 1 milliard d'euros du fait de la crise et dédié aux entreprises de taille intermédiaire, a déclaré Bruno Le Maire.Leader mondial des arts de la table, le verrier représente "4600 emplois" et fait face à "des difficultés de trésorerie" qui ne lui permettent pas d'accéder au prêt garanti par l'Etat, a justifié le ministre. Il a également demandé au président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand de "participer lui aussi à ce redressement (...) et je suis convaincu qu'il répondra présent".Déjà l'an dernier, le gouvernement avait piloté la conclusion d'un accord crucial de financement de 120 millions d'euros pour relancer l'entreprise en difficulté depuis plusieurs années, au prix de 700 suppressions de postes.Le Conseil régional des Hauts-de-France avait, lui, accordé un prêt de 12 millions d'euros à Arc International, repris en 2015 par le fonds d'investissement américain PHP, alors qu'il était proche du dépôt de bilan.