Les abeilles de l'Arrageois décimées par des pesticides ?

Préjudice de plus de 36 000 euros

Les abeilles de l'Arrageois décimées par les pesticides ?

Intervenants : Pascal Denis, Apiculteur ; France Denis, Apicultrice ; Alexandre Cousin, Apiculteur - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Simond Colaone et Sébastien Gurak. Montage de Michelle Vansteenkiste.

Ses ruches comptaient près deElles ne sont plus qu'une poignée. ". C'est vraiment grave" confie Pascal Denis, apiculteur à Avesnes-le-Comte.Pour lui et son épouse, c'est certain : les abeilles ont été intoxiquées par des pesticides agricoles, dont on a retrouvé de faibles traces dans les ruches."Elles ne sont pas mortes de faim dans les ruches, elles ne sont pas mortes de maladie, et elles ne sont pas mortes d'empoisonnement volontaire direct" souligne son épouse, France. Le préjudice est estimé à, et ce sans compter la perte de production puisqu'il va falloir détruire les ruches contaminéesDes analyses sont en cours, mais l'enquête risque d'être compliqué comme l'explique Alexandre Cousin, lui aussi apiculteur à Arras et victime d'une telle hécatombe."Pour trouver le produit incriminé qui a tué certaines abeilles," note-t-il, surtout qu'"il faut en plus prouver que la molécule présente dans ces abeilles mortes a bien été utilisée par un agriculteur du secteur proche.": les abeilles de la région sont depuis plusieurs années victimes de ces intoxications.