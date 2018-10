Arrageois : contre les violences conjugales, un centre pour les agresseurs

Une béquille pour sortir de l’engrenage

DOCUMENT FRANCE 2. "J'ai honte, mais comment réparer ?" A Arras, la difficile prise en charge des auteurs de violences conjugales en centre d'accueil

Le seul centre du genre en France

» Mettre des mots sur les maux. Au, à Saint-Nicolas-lez-Arras, les auteurs de violences conjugales sont accueillis et pris en charge par des psychologues et des éducateurs.Certains sont là parce qu’ils ont constaté qu’ils avaient besoin d’une aide. D’autres, par. Que des hommes, bien que les auteurs de violences conjugales ne soient pas uniquement masculins : il arrive que des femmes violentent leurs compagnons, mais elles restent une minorité. Interrogé par les équipes de France 2 , un agresseur sur la voie de la rédemption témoigne : pour lui, le centre est «».une à deux fois par mois, et chaque semaine, des. Pourde ses actes et. Le chemin est parfois long : « C’était pour lui faire comprendre les choses et la gérer », soutient un des hommes pris en charge depuis un an. « C’est une victime, elle est qualifiée comme telle, et vous vous êtes l’auteur », lui rappelle Séverine Lescoutre, éducatrice spécialisée au centre.Ces hommes, agresseurs de leurs conjointes ou ex-conjointes, ne sont, dit-elle. « On ne s’est jamais fait taper, alors qu’on leur dit des choses parfois très dures à entendre. » Pour protéger les victimes en revanche, il est nécessaire de, au moins un temps. Depuis 2006, c’est même uneLe centre Clotaire a été nommé d’après. Attachée par les cheveux à la croupe du cheval de Clotaire, elle est traînée ainsi jusqu’à sa mort.de l’associationporte son nom. Le symbole est fort.: c’est en tout cas dans cette optique qu’a été, le centre Clotaire.En coopération avec le parquet, la préfecture et la communauté urbaine arrageoise, le centre bénéficie d’un. Il est: dans le domaine des violences conjugales,. A tort, selon, le directeur de la structure : « un auteur de violences conjugales peut avoir plusieurs victimes dans sa vie s’il n’est pas pris en charge." D’où la nécessité d’éduquer, rappelle-t-il.Depuis la création du centre,. Le; contre près depour l’ensemble des violences conjugales au niveau national (chiffres 2016, Ministère de l’intérieur). En 2016,. Les Hauts-de-France sont lapar les violences cojugales, après l’Ile-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes.