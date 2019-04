Arras : un automobiliste contrôlé à 258 km/h sur la D950, au lieu de 110

C'est un excès de vitesse qui restera dans les annales de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière.



Samedi après-midi, 14h50. Un automobiliste est contrôlé à 258 km/h au lieu des 110 km/h autorisés, sur la départementale 950 entre Arras et Gavrelle, au volant de sa Maserati. Ce constructeur automobile est spécialisé dans les voitures de sport et de course.



Le véhicule a été mis en fourrière et le permis saisi. Le conducteur devra répondre de ses actes devant le tribunal d'Arras.