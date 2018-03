Arras : découvrez la programmation complète du Main Square Festival

Vendredi 6 juillet

Main Stage

Queen of the stone age / © MAXPPP

Green Room

"Et tu seeeeeens monter l'adrénaline" - Pleymo / © MAXPPP

Samedi 7 juillet

Main Stage

Liam Gallagher précédera sur scène les BB BRUNES. / © MAXPPP

Green Room

OSCAR & THE WOLF. / © MAXPPP

Dimanche 8 juillet

Main Stage

Jamiroquai a un peu changé. / © MAXPPP

Le côté pas obscur - IAM / © MAXPPP

Et Orelsan. Sacrée soirée. / © MAXPPP

Green Room

Justice, encore. / © MAXPPP

l'affiche est complète. Les organisateurs duviennent d'annonce la venue des quatre derniers groupes qui se produiront cet été : il s'agit dequi sera en concert le dimanche.Il est encorepour le festival, sauf leet pour la journée de samedi qui affiche complet.Voici doncNEKFEUQUEENS OF THE STONE AGEGOJIRADAMIAN MARLEYTHE BREEDERSPAUL KALKBRENNERJUNGLEPLEYMOROMÉO ELVISPVRISLauréat du Tremplin 2018FEDER liveDEPECHE MODELIAM GALLAGHERBB BRUNESWOLF ALICECOURTEENERSBORIS BREJCHATHE BLAZEOSCAR & THE WOLFBASEMENTKID FRANCESCOLIBLACK FOXXESLauréat du Tremplin 2018ORELSANJAMIROQUAIIAMNOTHING BUT THIEVESLOIC NOTTETYOUNGRJUSTICEPORTUGAL. THE MANGIRLS IN HAWAIIX AMBASSADORSTHE HUNNALauréat du Tremplin 2018