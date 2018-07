Arras : le directeur du collège Saint-Joseph interpellé après une plainte pour harcèlement

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le milieu de l'enseignement catholique, à Arras. Début juin, une plainte a été déposée par un membre de l'équipe du collège Saint-Joseph à l'encontre du directeur de l'établissement, pour harcèlement moral.



Le Parquet d'Arras demande immédiatement l'ouverture d'une enquête, confiée au commissariat d'Arras. Les propos de la plaignante sont étudiés et recoupés. Ce mercredi, une perquisition a eu lieu dans le bureau de M. Devos, qui a été interpellé et placé en garde à vue "pour harcèlement moral mais pas que", précisent les enquêteurs.



"D'autres victimes" se sont en effet déclarées le temps de l'enquête. Le directeur de l'établissement doit être présenté à un juge ce vendredi matin.

"Situation de crise"

Contacté, l'établissement renvoie vers la direction diocésaine d'Arras. Un courrier de M. Holland, directeur diocésain, transmis à l'établissement, indique qu'"une enquête judiciaire est en cours". "J'ai été informé du placement en garde à vue de M. Devos mercredi matin, mais nous n'avions jamais eu aucun signalement avant cela", précise le directeur diocésain.



"J'ai immédiatement rencontré le président du conseil d'administration ainsi qu'une partie du conseil de direction pour les tenir informés de la situation. Nous avons également envoyé un courrier aux familles", précise M. Holland, indiquant que cela n'aurait aucun impact sur la rentrée scolaire de l'équipe pédagogique et des élèves.



"Évidemment, il y a une grande émotion au sein de l'équipe, de la stupeur et de l'incompréhension aussi. Il y a beaucoup d'inquiétude quant à la manière dont cette enquête va se terminer."



>> Plus d'infos à venir.