Arras : disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans

Un jeune Arrageois est portés. Recherché par ses proches et par la police, Enki Wastiaux fait l'objet d'un appel à témoin., le jeune homme de 18 ans est descolarisé depuis l'an dernier. Corentin Herlin, l'un de ses amis, le décrit comme "une personne qui a toujours été un peu triste, malheureux."Mais c'est surtout une déception amoureuse, il y a près d'un mois, qui l'a plongé dans ce qui ressemblait à une. "Depuis la séparation avec sa copine, il était toujours dans son coin."Pourtant, partir ainsi "" assure son ami. "C'est peut-être un appel à l'aide, comme certaines personnes disent, mais il n'aurait jamais fait du mal comme ça à sa mère et à sa petite-sœur".Enki Wastiaux a quitté son domicile à bord d'unephase 2 auxet à la plaque immatriculée, avec un macaron A collé à l'arrière du véhicule. Selon son ami, il n'a pas pris de l'argent ni de papiers, et s'il a emporté son téléphone, il a laissé sa carte SIM sur le bureau.L'Arrageois a toujours apprécié les sites historiques de Vimy, comme le mémorial. C'est notamment là que se sont concentrées jusque-là les recherches.Toute personne disposant d'informations peut joindre le commissariat d'Arras auou bien ses amis à l'adresse " novel1007@hotmail.fr