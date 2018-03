Arras : elle se bat pour sauver la librairie préférée de son fils de 5 ans

Financement participatif

" Lorsque, entre dans la librairie jeunesse "Au pied de la lettre", à, il ne passe pas inaperçu, comme nous le raconte sa maman. Il faut dire que malgré son jeune âge,. Tous les jours de cette dernière semaine de vacances. "Dès que la librairie organise des ateliers,Il me dit souvent qu'il ne veut pas redevenir petit. Elles lui ont", s'enthousiasme Delphine Rosier, sa maman.Sauf que. "Elles", Marie-Charlotte, Marie-Clémentine et Marie-Hélène,Les libraires préférées de Siméo subissentsur le plan économique et leur banque ne les suit plus. La librairie "Au pied de la lettre"", soupire Delphine Rosier. "Il y a d'autres librairies à ArrasIci les filles prennent le tempsquand on ne sait pas choisir. Et puis elles sont, font venir leurs personnages en dédicace, comme... C'est bien plus que de la vente de livres."Ouverte il y a dix ans, la librairie a d'abord été créée dans. Les deux libraires,, (Marie-Charlotte les a rejoint plus tard) réalisent leurs rêve d'ouvrir une librairie indépendante, avecPour sauver la librairie, une campagne de financement participatif a été ouverte sur la plateforme Ulule . "Le but de ce financement participatif est très clairement de", expliquent les libraires sur la page de la campagne, expliquant en détails les dépenses de la librairie et les raisons de leurs difficultés malgré "un chiffre d'affaire"J'espère vraiment pour SiméoÇa lui a vraiment servi d'aller là-bas...", conclut Delphine Rosier, qui compte bien défendre jusqu'au bout la petite librairie indépendante.