Arras : une enfant de 4 ans chute de plus de 10 mètres depuis une fenêtre d'immeuble

Piste accidentelle

C'est peu après 12h45 mardi 21 juillet, que les pompiers et le SAMU ont été dépêchés à la résidence Saint-Pol sur square Buffon à Arras, pour prendre en charge une enfant de 4 ans, tombée de quatre étages.L'enfant se trouvait dans l'herbe au pied de l'immeuble, mais ses jambes pourraient avoir touché un muret, occasionnant des fractures.Dans un état grave, elle a d'abord été transportée au centre hospitalier d'Arras, puis héliportée au CHU de Lille, où elle a été opérée dans la soirée. Ses jours ne seraient plus en danger ce mercredi matin, selon une source policière.D'après les premiers éléments de l'enquête, la fillette aurait basculé dans le vide en se penchant à une fenêtre, après avoir grimpé sur une chaise. Elle a fait une chute de plus de dix mètres. La piste d'un accident domestique est privilégiée.Elle se trouvait alors chez ses grands-parents, en présence de ses parents. Ces derniers doivent être entendus ce mercredi.