Garde à vue

Des situations de tension sont observées sur différents barrages de gilets jaunes, et notamment à l'entrée Arras ce lundi midi, où une manifestante a été bousculée par un automobiliste en colère, selon la police qui confirme une information de La Voix du Nord Après avoir chuté, cette femme dea dû être transportée à l'hôpital pour uneSelon la police, elle aurait mis undans la voiture de l'homme qui l'a ensuite poussée. Ce dernier, âgé de, a été interpellé et placé enSur ce même barrage, une autre femme aurait également étépar un autre automobiliste excédé. Aucune plainte n'a été déposée, et il n'y a pas eu d'interpellation.