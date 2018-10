Arras : le film de Peter Jackson sur la Première Guerre mondiale projeté en avant-première

Exclusif en France. Peter Jackson( Le Seigneur des Anneaux) participe à La Grande Veillée en nous permettant de projeter son documentaire sur la Grande Guerre, à Arras. le 9 novembre à 18h30 au Casino d’Arras. @FLeturque @cberger_pro @IPilarowski pic.twitter.com/r9F9TSHLOE — Arras Pays d’Artois Tourisme (@ArrasPaysArtois) 20 octobre 2018

Soutien à la Grande Veillée

Peter Jackson, le réalisateur du "Seigneur des Anneaux" et du "Hobbit",pour présenter en avant-première son documentaire " They Shall Not Graw Old " consacré à la Première guerre mondiale.Cette projection, la première en France, se fera. Ce documentaire a été construit à basede LondresOn avait appris en janvier que le réalisateur néozélandais préparait un documentaire sur la Grande Guerre , c'était d'ailleurs la raison pour laquelle il s'était rendu dans l'Arrageois pendant l'été 2017 , visitant notamment la carrière Wellington. "C'est la deuxième fois que je viens ici" confiait alors le cinéaste. "Il y a deux-trois ans, on était venu faire un petit tour ici, jeter un oeil. Cette fois, j'ai pris des vacances pour rester quelques jours ici."Le jour n'est pas choisi au hasard :, un projet qui, comme l'explique Peter Jackson dans une vidéo publiée par l'office de tourisme d'Arras consistera à "mettre en lumière plus de 270 cimetières militaires dans le secteur d'Arras, grâce à des bougies qui seront déposées pour un hommage à tous les soldats qui n'auront pas vu le jour se lever le 11 novembre 1918."