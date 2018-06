À Arras, Florentin devient prêtre après un parcours atypique

Première messe

, imprégné... Pourqui débute ce matin. Hier, lors d'une messe organisée a la, il a été ordonné prêtre. Se sent-il différent alors ? "Extérieurement, non, mais ça m'a fait tout bizarre de me dire ce matin, quand je me suis levé, ça y est je suis prêtre", sourit le Père Florentin.Et pourtantAprès le bac, Florentin a étudié pendant 5 ans dans une école de commerce. C'est lors d'unque tout va changer, lorsqu'il découvre une nouvelle communauté religieuse :"Aux Philippines, j'ai eu beaucoup de temps à la fois pour prier mais aussi pour", explique Florent. "Et là, en rencontrant les personnes de ma communauté, c'estJ'étais à l'autre bout du monde mais mystérieusement je percevais que le Seigneur m'appelait là."Florentin décide alors de. Un choix engagé, alors que le nombre de prêtres diminue chaque année."Par exemple, hier, la cathédrale était bondée, il y avait peut-être 1500 personnes, et de voir", précise Florentin. "Ils désirent vraiment des prêtres pour leur donner des sacrements, pour les accompagner... De voir que ce peuple est en attente,Et pour son premier jour la tache est rude : ce soir Florentin célébrera, dans un lieu hautement symbolique. "C'est beaucoup d'émotion", sourit le jeune prêtre. "J'allais à la messe ici quand j'étais petit, maintenant c'est à mon tour de célébrer la messe..."Un messela première d'une longue série, le début d'une autre vie.