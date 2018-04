Le quartier était encore bouclé et fermé à la circulation en fin de matinée. Ce samedi, vers 8h30, les sapeurs-pompiers se sont rendus en urgence place d’Ipswich, à Arras, après avoir été prévenus d'une personne inanimée, gisant sur le sol.



Arrivés sur place, ils ont constaté que la victime était déjà en état de "rigidité cadavérique" et n'ont pas pu la sauver.





Un homme de 39 ans

La victime est un homme de 39 ans, qui vivait sans domicile fixe.



La police et un médecin légiste se sont également rendus sur place. D'après les premières constatations, le corps de la victime ne présentait ni coup ni blessure. Il pourrait s'agir d'une mort naturelle. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce décès.