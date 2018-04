Arras : il fait 450 km en fauteuil roulant, le perd et en vole un autre à l'hôpital pour aller boire

Pas d'alcool à l'hôpital

Il peut sautiller

Il n'en n'est vraiment pas à son premier coup d'essai

Un jeune homme a été interpellé lundi dans un garage à Arras après avoir volé un fauteuil roulant dans l'hôpital où il venait d'être admis, selon une information de La Voix du Nord confirmée par la police arrageoise.résidant à Châteauroux (Indre) et qui y étaitCe sont les policiers d'Arras qui, lors d'un jogging, l'ont découvert dans un bois à Anzin-Saint-Aubin,dans l'eau ou dans la boue, l'endroit exact reste flou. Ils ont aussitôt prévenu les pompiers, qui l'ont transporté au Centre hospitalier d'Arras.Sauf qu'à son arrivée,Une exigence pas vraiment conforme aux règles de l'établissement, qui ne l'a pas exaucée. Qu'à cela ne tienne : le Castelroussin, mais il a une simplement une blessure au pied qui l'empêche de marcher" explique-t-on au commissariat d'Arras. "Il peut sautiller".Il a été retrouvé un peu plus tard, à environL'homme sera convoqué le 17 septembre au tribunal d'Arras pour vol simple et violation de propriété privée. "" précise le parquet. "Il n'en n'est vraiment pas à son premier coup d'essai."