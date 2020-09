Arras : il fête sa sortie de prison, et se tue le jour même en chutant du balcon devant femme et enfants

Ivre

Un trentenaire, sorti de la prison d'Arras jeudi matin, où il a été incarcéré pour violences conjugales, s'est tué le jour même en fin d'après-midi, après être tombé du troisième étage.Le drame s'est produit vers 17H30, rue Utrillo dans la cité des Hochettes, à l'ouest de la ville.L'homme, âgé de 36 ans, était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers. Les tentatives de réanimation ont été vaines et son décès a été déclaré sur place.La police privilégie la thèse accidentelle. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, notamment de la femme et des deux enfants de la victime qui étaient présents, le trentenaire aurait chuté après s'être penché au balcon. Il aurait consommé beaucoup d'alcool auparavant.Une autopsie du corps devra déterminer les causes de la mort et confirmer les premiers éléments d'enquête.