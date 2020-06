Arras : par manque de vent et de gaz, une montgolfière atterrit dans un jardin

Surprise, samedi 20 juin au matin pour deux habitants du quartier Ronville à Arras. Dans leur jardin trônait une montgolfière, qui venait d'atterrir quelques instants auparavant.

Stéphane Vasseur, pilote de la montgolfière, explique son choix : "C'était un atterrissage de précaution. Alors que je survolais Arras, il n'y avait plus vent, et je manquais de gaz pour finir la traversée de la ville. J'ai préféré me poser dans un jardin plutôt que de risquer l'accident."

Parti de Rivière, il se dirigeait vers Saint-Laurent-Blangy, mais le voyage a été raccourci. Aucune panique à bord pour le pilote et ses deux passagers, il suffisait juste de trouver un terrain où poser la nacelle.

Avant d'envisager l'atterrissage chez un particulier, Stéphane Vasseur a tenté les terrains de football altentours. Mais impossible de se poser, à chaque approche, une légère rafale de vent l'en a empêché.

Un atterrissage atypique, mais sans encombre

Par chance, alors qu'il repèrait le quartier Ronville à la recherche d'un terrain propice à l'atterrissage, un couple sur sa terrasse l'a aperçu.

Il leur a alors demandé l'autorisation de se poser chez eux. "J'avais repéré aussi le terrain voisin, mais il y avait une piscine, c'était plus risqué."

Il s'est posé sans encombre dans le jardin de M. et Mme Bassery, "entre un arbre et un étendoir à linge", sourit-il. La Voix du Nord, qui a révélé l'histoire ce samedi, a diffusé une vidéo de cet atterrisage insolite...

Une montgolfière atterrit dans un jardin à Arras • ©VOIX DU NORD

Un événement insolite qui a amusé les propriétaires, qui n'en revenaient pas : "Ils ont bien compris la situation, ça les a amusés", souligne Stéphane Vasseur.

De nombreux habitants du quartier se sont pressés pour faire des photos autour de la montgolfière, "on leur a même rallumé le brûleur pour faire des photos avec la flamme de la montgolfière".

C'était un vol-test pour Stéphane Vasseur, le premier avant la reprise de la saison. Il s'agissait de vérifier l'état du matériel et de reprendre les habitudes de vol. Plus de doutes, tout fonctionne !