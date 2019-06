Arras : Océane, qui s'est jetée d'un escalier dans son lycée, est décédée

Arras : une élève du lycée Guy Mollet entre la vie et la mort après s'être jetée dans le vide



Déception amoureuse

La scène dramatique a choqué de nombreux témoins, élèves et personnels du lycée Guy Mollet d'Arras, lundi vers 11h45. Alors qu'elle se trouvait avec un groupe d'amis sur un escalier extérieur de l'établissement, au niveau du deuxième étage, Océane, 17 ans, s'est jetée dans le vide, chutant huit mètres plus bas sur le bitume Des camarades ont tenté de la rattraper, en vain. La jeune fille a été prise en charge par le SAMU, inanimée, et transportée dans un état critique au CHR de Lille. Elle est décédée ce mardi à 11h50 des suites de ses blessures, a-t-on appris d'une source proche de l'enquête.Selon les premiers éléments d'investigation, la thèse du suicide ne fait aucun doute. Océane, élève de 1ère ES, était prise de crises d'angoisse et n'acceptait pas une séparation après une relation amoureuse.Le drame a provoqué une onde de choc au sein du lycée Guy Mollet, où une cellule d'écoute a été mise en place dès lundi. "C'est un choc pour l'ensemble de la communauté éducative qui est en émoi, tout est mis en place pour accompagner les jeunes et les personnels au sein de l'établissement", assure Thouraya Abdellatif, directrice académique adjointe. "Tout ceux qui veulent être entendus sont pris en charge par des professionnels, assistantes sociales et infirmières", précise-t-elle.