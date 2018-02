A Arras, Philippot prône la sortie de l'Union européenne

Extrait de discours de Florian Philippot à Arras



Le FN "embourbé"

"Oui il nous faudra pour notre salut quitter l'Union européenne, faire le Frexit et non continuer à faire croire à nos compatriotes qu'on réformera l'Europe, qu'on pourra faire avec l'euro ou avec Schengen", a déclaré le jeune dirigeant politique, devant près de. "Le patriotisme c'est l'avenir, le patriotisme c'est la paix, c'est l'unité, c'est l'occasion historique de réconcilier définitivement ce qui reste de la gauche et ce qui reste de la droite sur une seule idée, la France", selon M."Les extrêmes sont des impasses. On croit à un moment à la mutation d'un parti et il suffit d'un échec pour que tout déraille et que les vieux démons, qu'on croyait éloignés, ressurgissent", a affirmé l'ancien conseiller dependant la campagne présidentielle. Il a quitté la formation frontiste fin septembre.Alors que M. Philippot veut une sortie immédiate de l'euro, lea lui renoncé, après la présidentielle, à faire de cette idée sa priorité. "Soyons les bâtisseurs éclairés d'un avenir français ou le faible sera aidé, (...) l'excellence valorisée, la beauté encouragée, la culture transmise, les règles respectées et la santé protégée", a-t-il dit. "Nous porterons ce projet de Front populaire", a-t-il ajouté, en suggérant notamment de récupérerd'euros qui "s'évaporent dans l'évasion fiscale", de revaloriser leet les, d'utiliser plus fréquemment le, et de retrouver une monnaie, le "franc".Florian Philippot a aussi souhaité parler de l'immigration "sans hystérie" mais a jugé que "l'immigration massive ne peut plus durer parce qu'elle assèche des régions entières". Il a défendu "un pacte avec les pays africains, ici la fermeté, et là-bas le soutien au développement". Il a plaidé pour déchoir de leur nationalité tout Français parti combattre "avec les terroristes islamistes".En matière institutionnelle, il a estimé qu'en "terre robespierrienne (le révolutionnaire Maximilien de Robespierre est né à Arras, NDLR) symboliquement il y a quelques têtes qui doivent rouler", plaidant pour la suppression duet l'élection de l'à la proportionnelle. "L'antidote à cette profonde crise démocratique est la sincérité, c'est notre spécificité", a insisté le dirigeant du plus jeune parti de France, "quitte à faire des choix qui peuvent paraître audacieux, voire risqués".Pour lui,est "de la grosse guimauve démocratique", leest "en bout de course", les"divisés comme jamais, (...) obligés d'en revenir à l'enfumage", et le"embourbé, pathétique", avec une "petite boutique qui se rediabolise" grâce à "papa" ().Le promoteur britannique du Brexit, l'eurodéputé, a souhaité "bonne chance" (en français) à M. Philippot dans un message vidéo. "Ne doutez jamais", même s'il "faut être patients" car "les gens vous diront que c'est impossible", a prévenu le Britannique.