Arras : la place des Héros désormais entièrement piétonne

Depuis ce mercredi, la place des Héros d'Arras appartient uniquement aux piétons. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Anaïs Hanquet, Jean-Pascal Crinon, Marie-Elisabeth Masson

Certains professionnels inquiets

Depuis ce matin la place des Héros d'Arras estpour le plus grand plaisir des promeneurs.Et pourtant il y a un an, cette célèbre place étaitAlors pour ne pas trop brusquer les Arrageois, la mairie avait déjà fait des tests. Chaque été depuis deux ans la place devenait piétonne, désormais c'est donc définitif.Les cafetiers sont ravis, ils vont pouvoirpour accueillir plus de clients."Les parents viennent avec leur enfants, explique un barman. Il n'y a pas de voitures, ils ne sont pas obligés de les surveiller. Ils font du roller, ils font ça au milieu de la place,!"Plus de touristes mais. Isabelle Bauchet, fleuriste, l'a constaté cet été. Sa clientèle ne vient pas pour flâner, elle se déplace en voiture."Ça fait 17 ans que je suis installée ici, donc je ne suis pas une novice, précise-t-elle., de clients habituels qui pouvait se garer avant tout près"derrière le beffroi, sur la Grand place, détaille le maire (UDI) Frédéric Leturque. Il y a un parking souterrain sur la Grand place."Prochaine étape pour développer l'activité de la place des Héros,sur toutes les terrasses des cafés dans le semaines à venir.