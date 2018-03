Arras : la place des Héros définitivement piétonne dès le 21 mars

Nouveau plan de circulation du centre-ville d'Arras. / © Mairie d'Arras

Pour l'arrivée des beaux joursva reprendre sa configuration d'été. Elle va devenir entièrement piétonne mais cette fois ce sera définitif. L'expérience a été plus que concluante l'été dernier et depuis 4 ans, alors le maire a décidé de la pérenniser. Des plots automatiques ont été installés. La rue de la Taillanderie qui jouxte la place sera elle aussi rendue aux piétons."On est une ville de taille moyenne on ne peut pas décréter du jour au lendemain que le centre ville est inacessible et en même temps on est conscient de la qualité de notre patrimoine", justifie le directeur de cabinet du maire. D'où le délais de mise en application de la mesure. D'autant qu'il y a eu un grosavec un comité d'usagers composé de riverains et de commerçants. "Ce sont même eux qui ont fait les propositions du nouveau plan de circulation". Résultat : aujourd'hui, il y a même "une attente des commerçants" quant à la mise en place de la piétonnisation, particulièrement de la part des cafetiers qui ont apprécié d'aDes accès spécifiques pour les gens qui ont un accès garages ont été mis en place (au moyen d'un appel sur la borne et d'une vignette). De même, les riverains, les taxis, les livreurs...auront accès à des déposes minutes sous couvert d'appel à la borne...Avec cette interdiction de circuler en voiture, la mairie affiche sa volonté d'une place "apaisée, conviviale" mais pour assurer "les conditions de la réussite" il fallait revoir le sens de circulation et rendre le centre ville accessible malgré tout.La municipalité a souhaité ainsiet surfer sur l'effet "monument préféré des français"(la place a été élue en 2015 comme "préférée des Français", dans l'émission éponyme de Stéphane Bern). D'autant que le marché du samedi matin sur la place des Héros a aussi été élu plus beau marché du Nord-Pas de Calais et concourra pour le titre national en mai. De quoi donner envie aux touristes d'envahir la place des Héros et d'y flâner sans le bruit et les désagréments des voitures.