Arras : la police lance un appel à témoins pour retrouver Victor, 24 ans

"Eléments rassurants"

La police d'Arras a lancé un appel à témoins pour retrouver Victor Pinto, jeune Arrageois de 24 ans qui n'a pas donné signe de vie depuis le 4 septembre. Il avait alors été aperçu vers 16H à hauteur de Roclincourt (Pas-de-Calais), sur la voie rapide en direction de Béthune.Victor pourrait être parti en Picardie, et plus précisément près de Saint-Quentin (Aisne), où a été détectée l'activité d'une carte en sa possession. La police attend le résultat de plusieurs réquisitions mais dispose pour l'heure d'"éléments rassurants" sur son état de santé.L'Arrageois mesure 1m70 et est de corpulence svelte, portant une barbe et des cheveux mi bruns, mi blonds. Il pourrait être vêtu d'une veste orange et d'un T-shirt blanc, avec un sac Eastpack de couleur grise. Son véhicule, une 206+ blanche, est immatriculé "WW-533-KE 59".Quiconque possède des informations susceptibles d'aider les enquêteurs peuvent joindre le commissariat d'Arras auou bien au