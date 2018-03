Un travail minutieux

Violette Delbarre, conseillère municipale de la ville d'Arras, était le mannequin parfait pour cette robe / © Sylvie Facon

Un moyen d'expression

Il y a ceux qui achètent un simple t-shirt "I love Arras" et ceux qui passent des centaines d'heures à réaliser un vêtement à l'effigie de la ville. Sylvie Facon fait définitivement partie de la seconde catégorie.Cette arrageoise de 56 ans a pensé à tout. Maisons sur la poitrine, arcades et beffroi sur le ventre, pavés sur la taille. Les jalons de la ville sont délicatement mêlés sur le tissu : "J'avais l'embarras du choix pour représenter Arras.Bien sûr, certains éléments, plus symboliques, attireront les connaisseurs les plus avertis. "Derrière les maisons, j'ai essayé de suggérer les feux d'artifices"Le produit final est le résultat d'un travail d'orfèvre. Certaines parties de la robe sont peintes sur des tissus en soie avant d'être assemblés."J'ai commencé par peindre les maisons, puis j'ai réalisé le corset et la jupe", décrit Sylvie Facon. S'ensuit un travail de fusion, car il ne s'agit pas pour elle "de juxtaposer les différents éléments".Quant au mannequin, il était tout trouvé : Violette Delbarre. Cette jeune femme d'une vingtaine d'année est conseillère de la ville d'Arras déléguée à l'accès à la culture des jeunes."Je la connais depuis qu'elle est toute petite, s'enthousiasme la couturière, elle fait partie du groupe de filles qui portent mes robes.Cela fait bientôt vingt ans que Sylvie Facon imagine, peint et coud ses robes. "Je cherchais, donc je me suis tournée vers les bustes et les robes", explique-t-elle.Quand on demande à Sylvie Facon si elle a de nouveaux projets, elle rigole comme si la question était absurde.Dans ses tiroirs actuellement, une robe en dentelle "très romantique", puis dans le futur "une robe inspirée par les vitraux et le sacré".