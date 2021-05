Arras : une réplique du canapé de "Friends" sur la place des Héros à l’occasion de la sortie d’un épisode inédit

De New-York… à Arras. À l’occasion de la sortie d’un épisode inédit de la série Friends, la réplique du plus célèbre canapé du monde a été installée sur la place des Héros. Un joli clin d’oeil et un beau coup de pub pour la ville d’Arras.

On s’y croirait. Sur une moquette rouge disposée au centre de la place des Héros, le canapé a été installé devant l’hôtel de ville. À droite, un lampadaire… réplique quasi identique de la scène extraite du générique où Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross et Joey s’installent sur le sofa et éteignent la lumière.

À l’occasion de la sortie de "La Réunion" (disponible sur la plateforme SALTO), un épisode inédit mettant en scène les retrouvailles entre les acteurs plus de quinze ans après le dernier épisode diffusé en 2004, la ville d’Arras a voulu faire un clin d’oeil à la série la plus célèbre du monde.

Un canapé chiné sur Leboncoin

L’idée à germé dans l’esprit de l’équipe du service communication de la ville d’Arras en milieu de semaine dernière. Encore fallait-il trouver le canapé le plus ressemblant, puisque vous vous doutez bien que l’original est resté outre Atlantique.

Tous les membres de l’équipe ont cherché chez eux, dans leur grenier mais également sur internet. Finalement, le sofa a été déniché chez un particulier d’Arras ayant posté l’annonce sur le site Leboncoin.

Sous un grand soleil, les Arrageois nostalgiques de la série ont défilé pour se faire tirer le portrait, assis sur le canapé... Un souvenir et un joli coup de pub sur les réseaux sociaux pour la ville d'Arras.