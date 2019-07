“Attention village français” : à Inchy-en-Artois, des pancartes pour défendre le bruit des coqs et des tracteurs

“Attention village français” : à Inchy-en-Artois, des pancartes pour défendre le bruit des coqs

Le panneau aux entrées du village d'Inchy-en-Artois est bricolé, pas forcément très visible mais si l'on s'arrête quelques instants, le message interpelle. "Attention, village français", en gros titre. Et en dessous : « Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des troupeaux qui vivent à proximité, certains ont même des cloches autour du cou ». Et cette conclusion humoristique et claire : « Si vous ne supportez pas ça, vous n’êtes pas au bon endroit. »C'est le maire de cette petite commune de l'Arrageois qui a fait poser ces panneaux. Objectif : sensibiliser à la ruralité et à ses petits désagréments. "Je veux faire comprendre qu'on est dans un village, c'est la nature, on ne peut pas aller contre...Il faut respecter, explique Michel Rousseau. Si des gens ne peuvent pas respecter, ils ne viennent pas à la campagne, c'est tout... Il faut rappeler à tout le monde qu'il y a quelque fois des gênes qu'il faut accepter".Le maire affirme être de plus en plus sollicité par des concitoyens qui ne supportent pas le bruit d'un coq ou d'une vache, le passage des tracteurs... Il doit parfois régler des conflits et ça l'agace. Alors il a décidé de faire sienne l'initiative remarquée d'un maire du Gard à Saint-André-de-Valborgne. "Attention, village français", est une pancarte à l'origine destinée aux touristes, trop nombreux à s'étonner des bruits de la ruralité.A Inchy-en-Artois, l'initiative passe bien : "C'est la campagne. Moi, ça ne me déplait pas", réagit une habitante. Et dans les villages voisins, on s'est déjà renseigné pour copier à son tour la fameuse pancarte...