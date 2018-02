Attiré sur un réseau social, un garçon de 13 ans retrouvé dans le lit d'un Arrageois de 21 ans

Recherché dans la Sarthe

Un Arrageois dea été mis en examen et incarcéré mercredi 14 février pour. Une affaire deprésumée révélée jeudi par La Voix du Nord Le suspect a été interpellé lundi en fin d'après-midi, chez lui à, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un garçon âgé de tout. Lors de leur intervention, les policiers ont trouvé l'adolescent en caleçon, dans le lit de son "hôte".C'est lundi matin que les services de police d'Arras ont été alertés par des gendarmes de la, dans le secteur du Mans. Ils recherchaient unqui ne donnait plus signe de vie depuis sa sortie du collège vendredi après-midi. Grâce à leurs investigations, et notamment la géolocalisation, les militaires avaient pu établir que l'adolescent se trouvait dans la capitale du Pas-de-Calais. Une correspondance avec un Arrageois sur un réseau social avait permis de remonter jusqu'au suspect.D'abord mobilisés pour une soustraction de mineur, les enquêteurs ont rapidement réorienté le dossier sur des faits de pédophilie, après les premières constatations réalisées. Tout d'abord l'état de la jeune victime, qui se trouvait donc en caleçon dans le lit du mis en cause lors de la descente policière chez ce dernier. Ensuite, les auditions et lesde l'adolescent ont révélé queavaient eu lieu le suspect et lui.Par ailleurs, l'du pédophile présumé a permis d'établir que l'homme avait "un penchant pour les jeunes enfants".C'est en voiture qu'il était allé chercher la victime pour la ramener à Arras, à plusieurs centaines de kilomètres de là.