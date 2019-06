Un père de famille a eu une grosse frayeur, vendredi 7 juin à Aubigny-en-Artois, alors qu'il se trouvait en voiture avec ses enfants. Alors qu'il circulait, il a vu son fils Faustin, 4 ans, s'étouffer sur son siège. Le petit garçon avait avalé le bouchon de sa petite gourde compote, type "Pom'Potes"; qui était resté coincé dans sa traché.

Manoeuvre de Heimlich

Le papa a stoppé son véhicule et sorti son fils de la voiture pour lui venir en aide, notamment en lui tapant dans le dos. Puis le petit Faustin a rapidement bénéficié de la présence opportune d'une patrouille de gendarmerie. Un des militaires lui a appliqué la méthode de Heimlich, qui permet de de libérer les voies respiratoires, et le bouchon de compote a été expulsé. "Stoppant net le stresse de tous et les souffrances de Faustin" a écrit son père sur les réseaux sociaux.