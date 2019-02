Beaurains - Arras : appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Nicolas Hodent, 38 ans

Appel à témoins



Toute personne disposant d'informations susceptibles d'être utiles à l'enquête est priée de prendre attache avecle commissariat d'Arras au 03.21.24.50.17 .

Petit rectificatif, monsieur HODENT est âgé de 38 ans et non 28. — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 14 février 2019

La police d'Arras a ouvert une enquête pour lad'un Arrageois de, considéré comme. Un appel à témoins est lancé pour retrouvé, qui n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 11 février.Ce jour-là vers 11h30,a quitté le domicile de son père à, près d'Arras, et n'est plus réapparu depuis. Son téléphone est coupé et les enquêteurs ne retrouvent pas la trace de ceNicolas Hodent mesure 1m84 et est de couleur mince, a les cheveux courts de couleur chatain et les yeux marrons. Le jour de sa disparition, il portait un jean bleu foncé, une parka noire à capuche, des chaussures montantes de couleur kaki.: il porte sur chaque bras un tatouage des prénoms de ses enfants, Romain et Noémie.