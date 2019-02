Beaurains - Arras : Nicolas H., qui était porté disparu, a été retrouvé en bonne santé

MISE A JOUR Vendredi 15 février : la personne disparue a été retrouvée saine et sauve .

La police d'Arras a ouvert une enquête pour la disparition jugée inquiétante d'un Arrageois de 38 ans, considéré comme dépressif. Un appel à témoins est lancé pour retrouvé Nicolas H., qui n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 11 février.



Ce jour-là vers 11h30, Nicolas H. a quitté le domicile de son père à Beaurains, près d'Arras, et n'est plus réapparu depuis. Son téléphone est coupé et les enquêteurs ne retrouvent pas la trace de ce père de 2 enfants.

Appel à témoins

Nicolas H. mesure 1m84 et est de couleur mince, a les cheveux courts de couleur chatain et les yeux marrons. Le jour de sa disparition, il portait un jean bleu foncé, une parka noire à capuche, des chaussures montantes de couleur kaki.



Signe particulier : il porte sur chaque bras un tatouage les prénoms de ses enfants.

Toute personne disposant d'informations susceptibles d'être utiles à l'enquête est priée de prendre attache avecle commissariat d'Arras au 03.21.24.50.17 .