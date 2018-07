Les billets disponibles, où dormir... Tout ce qu'il faut savoir sur le Main Square Festival 2018

Des places sont toujours en vente !

Comment y aller ?

Ci-dessus, les parkings mis à la disposition des festivaliers. / © Main Square Festival

L'organisation du Main Square a dévoilé le plan du festival pour l'édition 2018. / © Main Square Festival



Pour payer sur place...

Pour les retardataires, unest possible sur le site du Main Square Festival . Dessont disponibles pour deux dates : le 6 et le 8 juillet, au prix deMais que les fans de BB Brunes, Kid Francescoli ou Depeche Mode, qui passeront tous le 7 juillet, se rassurent : il reste également des. Il faudra, en revanche, débourseret se libérer pour toute la durée du festival.Et pour ceux qui veulent y mettre les moyens,sont encore proposés pour des prix allant de. A chacun son budget !Maintenant que vous avez vos billets en poche, reste à définir votre Si vous choisissez la voiture , desseront mis à disposition dans et aux abords d'Arras.Vous pouvez aussi, la gare se situant à 15 minutes à pied de laoù se déroule le festival. La SNCF met en place unepour l'occasion : dselon la distance parcourue.Par exemple, un Lille-Arras vous coûtera 5 euros. L'offre n'est toutefois valable que dans les Hauts-de-France et attention, car la grève des cheminots risque de perturber le trafic les 6 et 7 juillet Mais pas de panique, une desserte spéciale de bus est assurée par Ouibus . Tous les jours,(Bercy ou Roissy-Charles de Gaulle), vous pourrez rejoindre le centre-ville d'Arras pour un tarif allant de 9 à 11 euros.Une fois arrivés à bon port, vous pourrez vous rendre au festival par la, accessible depuis le Boulevard du Général De Gaulle.



Depuis deux ans, le Main Square Festival a opté pour le système de paiement dématérialisé "Cashless". Tous les achats sur le site de l'événement se font grâce à un bracelet qui fait office de portefeuille électronique.



La puce intégrée vous permettra de le créditer via une application mobile, un site internet ou directement sur le lieu du festival, et de dépenser à souhait toute la soirée. Inutile donc d'emmener de l'argent liquide, aucun distributeur automatique de billets ne sera d'ailleurs installé sur le site.



Où dormir ?

Unest accessible à unedepuis le site du festival, à proximité de l'enceinte fortifiée, au niveau de l'avenue Jean Zay et près du lycée Savary. Les prix vont de, le tout pour une personne.Des navettes assureront la desserte entre la gare SNCF et le camping. Et un petit train de la Citadelle vers le camping. Mais attention : le site est, donc oubliez l'option camping car.En revanche, FestiTent propose de tout prévoir à votre place . Pour des offres allant de 50 euros pour une personne à 350 euros pour quatre personnes : inutile de vous encombrer de vos tentes et matelas, tout sera déjà sur place. Des options sont également disponibles pour ceux qui souhaiteraientMaintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'àet de ses trois jours de musique !