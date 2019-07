Blues et sérénité ... Voilà les Lillois de Still Amy qui chantent Amy Winehouse au pied de l’abbaye du Mont Saint-Eloi

Le tube "Valery" repris par Still Amy

S. Deboffles, M. Dumont, R. Gellée, V. Dusausoy, F. Pureur

Tonight the light of love is in your eyes. Will you love me tomorrow ?

Traduction : Ce soir, la lumière de l'amour est dans tes yeux. M'aimeras-tu demain?, paroles de la chanson Valery.

They tried to make me go to rehab. I said, "no, no, no" (traduction des paroles : Ils ont essayé de me faire aller en cure de désintoxication. J'ai dit "non, non, non"), paroles de la chanson Rehab.

Still Amy, c’est au départ Manon, qui chante le Blues et la Soul depuis son enfance, et Quentin, guitariste, qui ont l’idée de faire revivre la musique de la diva soul avec un Tribute à Amy Winehouse."Nous avons choisi d’interpréter « Valéry » d’Amy Winehouse, parce que c’est le final de notre spectacle avec Still Amy et on voulait se lancer un petit challenge de réarrangement acoustique et en formation réduite, car normalement, nous sommes 12" confie la chanteuse Manon.Les Still Amy ont posé leurs instruments sur la colline du Mont Saint-Eloi et chantent au pied de l’abbaye en ruine. On voulait trouver un endroit chargé d’histoire et majestueux et on a eu l’idée du Mont Saint-Eloi, raconte le guitariste Quentin.Autre reprise proposée par le groupe, la chanson Rehab. Amy Winehouse y chante la dépression et l’alcool, une chanson qui devient succès mondial en 2006.