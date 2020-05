Boiry-Becquerelle : deux hommes découverts inconscients dans un égoût

C'est un riverain qui a donné l'alerte, ce samedi 9 mai peu avant 12h30, après avoir vu deux hommes inconscients dans un égoût route Nationale à Boiry-Becquerelle, dans l'arrondissement d'Arras (Pas-de-Calais).



Selon les pompiers du département, les deux victimes âgées de 35 et 65 ans travaillaient pour une entreprise, et auraient utilsé de la peinture solvante toxique. Leur activité en milieu confiné pourrait être à l'origine de leur malaise.

Accidentel

Ils ont été transportés médicalisés au centre hospitalier d'Arras. On ignore à ce stade leur état de santé.



Selon nos informations, l'origine accidentelle de leur malaise ne fait pour l'instant aucun doute. Les gendarmes de la brigade de Croisilles, compétents sur le secteur, n'ont pas été appelés à intervenir sur les lieux.