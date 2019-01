Brebières : home-jacking chez un bijoutier, femme et enfants séquestrés

Grosse frayeur pour une mère et ses deux enfants, vendredi 18 janvier peu avant 21 heures, lorsque quatre individus cagoulés et déterminés ont fait irruption dans leur maison à Brebières, dans l'Arrageois (Pas-de-Calais).



Les malfrats voulaient accéder au coffre du père de famille, bijoutier de profession et absent au moment des faits.

Enfermés pendant des heures

Ils ont enfermé la maman et les enfants dans une pièce, dont ils ont condamné la porte avec des objets lourds, afin de procéder à la fouille de l'habitation. Ils ont fini par trouver ce qu'ils cherchaient, et se sont emparés du contenu du coffre. "Un butin important", selon la gendarmerie. D'au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros.



Les victimes n'ont pu être libérées qu'aux alentours de 2 heures du matin, au retour du père de famille à son domicile. N'ayant pas subi de violences physiques, elles n'étaient pas blessées, mais très choquées.



La section de recherches de la gendarmerie de Lille est chargée de l'enquête.